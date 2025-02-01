Российские венчурные игры впервые стартовали в Тюмени

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Российские венчурные игры впервые стартовали в Тюменском технопарке 19 февраля. Участниками стали более 150 студентов, предпринимателей, стартаперов, инвесторов, фаундеров.

Итогом игр станет выбор одного из шести студенческих инновационных проектов в области технологического предпринимательства. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил организатор Российских венчурных игр, сооснователь компании Daily Challenge Илья Степанов.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"В первую очередь эксперты смотрят, насколько эти проекты действительно нужны людям, компаниям. Важно понимание того, что они на самом деле делают, способны на то, о чем рассказывают, и что они занимаются бизнесом, а не просто каким-то проектом. Стартапы – это про бизнес. У нас с крупными фондами уже есть договоренности: на полуфинал и финал будут большие раунды инвестиций. Речь идет о десятках миллионов рублей. В регионах приз зависит от местных предпринимателей", - пояснил Илья.

Всего 240 проектов направили студенты-стартаперы Тюменской области организаторам игр. Эксперты отобрали только шесть. В их числе: производство съедобных стаканов для горячих напитков, прежде всего, кофе; разработка мобильного приложения для пассажиров общественного транспорта, которые хотят заранее видеть наполненность автобусов; маркетплейс по разработке дизайна интерьеров квартиры; 3D-принтер для выпуска изделий.

Отбор перспективных проектов среди молодежного предпринимательства пройдет в девяти городах страны. По шесть стартапов отберут в каждом, затем им предстоит пройти полуфинал и финал в Москве.

Участников программы в течение дня ждут лекции, мастер-классы, семинары от основателя Daily Challenge, экс-вице-президента Mail.ru Group Андрея Табуринского, технологического предпринимателя, который входит в список "Forbes 30/30" Марка Туровецкого, и сооснователя Daily Challenge, выпускника Стэнфорда Ильи Степанова.

В конце дня назовут победителя конкурса стартапов.

Российские венчурные игры в Тюмени поддержали: Торгово-промышленная палата Тюменской области, инвестиционное агентство, агентство инноваций, департамент образования Тюмени и другие.

Напомним, в Тюменской области одним из инструментов поддержки стартапов является грантовый конкурс регионального департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства. Ежегодно около 20 молодых предпринимателей получат до полумиллиона рублей на развитие своего дела.

Анжела Лебедева