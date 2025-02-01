Более 60 незарегистрированных сортов овощей выявили в Тюменской области

| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре

Более 60 сортов овощей, незарегистрированных в Государственном реестре, выявили в Тюменской области за февраль. Нарушения обнаружили при проверке маркетплейсов и сайтов, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

"При анализе ассортимента продукции установили, что к реализации представлено 65 сортов пакетированных семян культур, не включенных в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию в РФ. В том числе, таких как томаты - "Запуняка", "Феня", "Гусеничка", "Барбариска", огурцы – "Корюшка", "Мэлс", "РТМ", "Селедочка", "Само совершенство", "Ясельная группа", капуста белокочанная – "Сахарная молния", "Санькина любовь", "Всем на зависть", лук репчатый – "Ни слезинки", "Здоровья друг", "Ялтинский красный" и другие сорта", - уточняется в сообщении

Владельцам площадок электронной торговли объявили предостережения и рекомендовали не нарушать обязательные требования.