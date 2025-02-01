Тюменцев приглашают на выставку ретро-автомобилей и военной техники

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Выставки ретро-автомобилей АО "Еврокор" и военной техники ТВВИКУ будут работать на левом берегу Туры 23 февраля, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Курсанты ТВВИКУ покажут БТР и военную машину "Тайфун", инженерные боеприпасы, миноискатели и другое. На выставке ретро-автомобилей АО "Еврокор" представят Willys 1943 г.в., "Москвич 400" 1949 г.в., "ГАЗ 67" и "ЗИМ 12" 1953 г.в., "ГАЗ м20 Победа" и броневик БА 64.

Выставки будут работать с 12 до 15 часов. Возрастное ограничение: 0+.