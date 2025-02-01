Выставку "А мой папа вот какой" откроют в Тобольске к Дню защитника Отечества

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставка "А мой папа вот какой" пройдет в тобольском мультицентре "Моя территория" 22 февраля. Ее посвятили Дню защитника Отечества.

Гости увидят работы юных художников, которые создали образы настоящих героев. Дети использовали сухую и масляную пастель, чтобы передать решимость и мужество защитников, сообщает медиацентр молодежной политики Тюменской области.

Открытие запланировано на 12 часов 30 минут. Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+