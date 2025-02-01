  • 21 февраля 202521.02.2025пятница
  • USD88,5103
    EUR92,4831
  • В Тюмени -8..-10 С 2 м/с ветер юго-западный

Выставку "А мой папа вот какой" откроют в Тобольске к Дню защитника Отечества

Общество, 14:46 21 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставка "А мой папа вот какой" пройдет в тобольском мультицентре "Моя территория" 22 февраля. Ее посвятили Дню защитника Отечества.

Гости увидят работы юных художников, которые создали образы настоящих героев. Дети использовали сухую и масляную пастель, чтобы передать решимость и мужество защитников, сообщает медиацентр молодежной политики Тюменской области.

Открытие запланировано на 12 часов 30 минут. Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# выставка , День защитника Отечества

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:03 21.02.2025Для школьников Армизонского района провели уроки мужества
15:41 21.02.2025Тюменцев из Рощино будет перевозить в Египет новая авиакомпания
15:30 21.02.2025120 школьников из Тюменского района научились оказывать первую медпомощь
15:23 21.02.2025День родного языка отметили в Тюмени татары, чеченцы и казахи

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс.Метрика и LiveInternet, предоставляемые компанией ООО "Яндекс" (119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс)), и компанией LiveInternet (121151, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 22, офис «Клименко и Ко» (далее - LiveInternet)). Сервисы Яндекс.Метрика и LiveInternet используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и LiveInternet и храниться на серверах Яндекса и LiveInternet в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере.