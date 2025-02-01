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Почтовые отделения в Тюменской области не будут работать 23 февраля

Общество, 17:09 21 февраля 2025

Почта России | Фото: Почта России

Выходным для всех отделений Почты России в Тюменской области станет 23 февраля. 22 февраля рабочий день сократится на один час, сообщает пресс-служба компании.

В День защитника Отечества почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда России.

24 февраля отделения возобновят обслуживание по обычному расписанию.

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# выходной , День защитника Отечества , Почта России

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