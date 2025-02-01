Почтовые отделения в Тюменской области не будут работать 23 февраля

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

Выходным для всех отделений Почты России в Тюменской области станет 23 февраля. 22 февраля рабочий день сократится на один час, сообщает пресс-служба компании.

В День защитника Отечества почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда России.

24 февраля отделения возобновят обслуживание по обычному расписанию.