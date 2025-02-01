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Четыре "целевика" пополнили штат стоматологии Ишима

Общество, 08:48 23 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четыре студента, которые окончили обучение по целевым договорам в Тюменском медуниверситете, работают в стоматологической поликлинике Областной больницы № 4 Ишима

Об этом сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Стоматолог взрослого отделения Виктория Гетманова является еще и титулованной спортсменкой. Она двукратная победительница и двукратный призер Первенства России по гиревому спорту, победителем Чемпионата мира среди любителей. Но нашла призвание в медицине.

"В ней чувствуется настоящий спортивный характер. Виктория легка на подъем, быстро ориентируется в любой ситуации и принимает верные решения. Это помогает молодому специалисту при работе в кабинете неотложной помощи, а еще она участвует в выездах мобильного стоматологического комплекса", - отметила заведующий отделением, врач-стоматолог-терапевт Людмила Маурина.

Еще один молодой специалист - стоматолог Ксения Ломтева - также начала свою карьеру в кабинете неотложной помощи. Она ведет терапевтический прием взрослых пациентов. Кроме того, работает на профосмотрах.

А стоматолог-хирург Денис Сычев приехал в Ишим после окончания целевого обучения в ТюмГМУ и ординатуры в Москве. Причем и школу, и университет, как и ординатуру он закончил с отличием. Коллеги отметили его умение работать с большим объемом информации, грамотно интерпретировать данные различных исследований, он также успешно проводит удаления различной сложности, даже в условиях мобильного комплекса.

"Приход новых сотрудников позволил немного снизить нагрузку на хирургов. Теперь хирургический прием ведем ежедневно в две смены, в двух кабинетах", - рассказала заведующий стоматологической службой, стоматолог-хирург Татьяна Сорокина.

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# Ишим , стоматологи

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