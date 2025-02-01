Тюменские ученые и медики внедряют ИИ в диагностику политравм

ТИУ ТИУ

Центр искусственного интеллекта для прикладных исследований в области медицины создан по инициативе Тюменского индустриального университета и Областной клинической больницы № 2. Первым направлением совместной работы стало внедрение технологий искусственного интеллекта в диагностику политравм, сообщает центр по внешним коммуникациям вуза.

"К сожалению, изо дня в день к нам поступают пациенты с тяжелыми сочетанными травмами, например, после дорожно-транспортных происшествий. В первую очередь для подтверждения диагноза нужно провести обследование по протоколу политравмы, сделать компьютерную томографию (КТ), чтобы посмотреть с головы до пят, какие кости повреждены, и определить тактику ведения таких пациентов. Представьте, у человека более 300 костей, которые нужно отсканировать, затем проанализировать данные. А если тяжелых пациентов много, то время ожидания может превысить два-три часа, несмотря на то, что у нас одновременно работают четыре-пять специалистов. Попытка ускорить работу может привести к пропуску патологий и, как следствие, к неэффективному лечению", – рассказал заместитель главного врача по развитию науки и инновациям ОКБ № 2 Рустам Талыбов.

Опыт использования искусственного интеллекта у тюменских врачей уже есть. В 2024 году велись исследования по определению инфаркта мозга, в этот раз с Высшей школой цифровых технологий ТИУ медики решили взяться за диагностику политравм. Главная цель совместной работы – ускорить время и улучшить качество интерпретации КТ-изображений поврежденных костей. По замыслу разработчиков, искусственный интеллект в цвете покажет врачу-травматологу области переломов на созданной 3D-модели. Таким образом, время приема пациента может сократиться в 10 раз.

"Используя опыт работы с графическим компьютерным зрением, мы создадим инструмент визуализации КТ-снимков в 3D, а искусственный интеллект сделает сегментацию, то есть раскрасит, выделит области переломов соответствующим образом. При этом на каждого пациента будет создано электронное досье не только в виде медицинских записей, но и графических материалов. Это позволит наглядно проследить динамику восстановления пациента в течение нужного периода", – считает директор ВШЦТ ТИУ Андрей Сидоров.

Программисты занимаются изучением данных для того, чтобы научить машину отличать норму от патологии. Кросс-команда проекта работает в тесном взаимодействии: ученым нужна помощь медицинских специалистов, чтобы правильно интерпретировать данные, а затем получать обратную связь об удобстве использования предложенных инструментов.

В течение полугода будут созданы действующие прототипы, которые покажут направление дальнейшей работы. Успешный опыт реализации первого проекта Центра искусственного интеллекта ТИУ-ОКБ № 2 может быть масштабирован на уровне других регионов и применен при диагностики в других медицинских направлениях.