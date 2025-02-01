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Строительство новой поликлиники началось в подгорной части Тобольска

Экономика, 12:47 25 февраля 2025

Пётр Вагин в Telegram | Фото: Пётр Вагин в Telegram

Строящаяся в подгорной части Тобольска поликлиника будет работать по принципу разделения потоков пациентов. Для взрослых, детей и тех, кому нужна неотложная помощь, будут оборудованы отдельные входы.

О старте важной для Тобольска стройки в своих социальных сетях рассказал глава города Пётр Вагин. Он уточнил, что в поликлинике будут работать терапевты, педиатры, процедурный и перевязочный кабинеты, УЗИ и ЭКГ.

Тоболяков также будет принимать офтальмолог-оптометрист, предусмотрен кабинет физиотерапии, стоматологический кабинет, комната матери и ребёнка и дневной стационар.

Пётр Вагин выразил благодарность губернатору Тюменской области Александру Моору за поддержку и включение объекта в госпрограмму региона "Развитие здравоохранения".

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# Петр Вагин , поликлиника , Тобольск

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