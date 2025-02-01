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В Тюмени провели мастер-класс по приготовлению блинов для гостей из Чада

Общество, 17:33 25 февраля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мастер-класс по приготовлению блинов провели для уроженцев Республики Чад преподаватели и студенты Государственного аграрного университета Северного Зауралья в Тюмени 25 февраля. Были предложены угощения на квасе, из тыквы, с разными видами варенья.

Слушатели из стран Африки входят в подготовительную группу, в которой изучают русский язык, математику, физику и другие предметы для поступления дальнейшего поступления в университет. На этой неделе их решили познакомить с Масленичной неделей, ее традициями и видами блинов.

Выпекали угощения по разработанным рецептурам студенты направления "Продукты питания из растительного сырья" вместе с преподавателями. Африканцы попробовали блины с вареньем из сосновой шишки, калины.

"Мы всю неделю выпекаем блины. Каждый день имеем свое значение. В конце сжигают чучело. Это означает приход весны. Для сегодняшнего дня разработали несколько рецептов. Наши мамы с детства учат нас выпекать блины. Если ты тогда не научился делать это, то будет сложновато. Главное, иметь хороший рецепт и правильную сковороду", — поделился студент магистратуры Денис Петухов.

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Африканцы могли сами попробовать сделать блины. Для них заранее подготовили тесто хорошей консистенции и пластичности. По словам Юсупа Коду Коре, который мечтает стать адвокатом, блины ему и его товарищам очень понравились.

Заместитель директора по воспитательной работе инженерно-технологического института Государственного аграрного университета Северного Зауралья Юлия Летяга добавила, что в вузе прооходят обучение иностранные студенты из Казахстана, Туркменистана. Она отмечает, что после обучения студенты хотят найти работу в Тюмени, либо в регионе.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин

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# ГАУ Северного Зауралья , Масленица , студенты

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