  • 26 февраля 202526.02.2025среда
  • USD86,6318
    EUR90,9403
  • В Тюмени -4..-6 С 2 м/с ветер юго-восточный

Специалист по безопасности торговой сети пытался скрыть пьяную драку сотрудников на корпоративе

Происшествия, 14:37 26 февраля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменца ждёт суд за вмешательство в деятельность следователя и подстрекательство к даче ложных показаний, сообщает прокуратура Тюменской области.

По версии следствия, в конце января 2024 года 51-летнему специалисту по безопасности крупной федеральной торговой сети стало известно о драке сотрудников на корпоративной вечеринке.

Здоровью одного из участников конфликта был причинён тяжкий вред, но из-за сильного опьянения он ничего не помнил. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Чтобы огласка инцидента не повредила репутации компании и его карьере, обвиняемый решил скрыть факт от руководства и воспрепятствовать расследованию.

Он подговорил сотрудников магазина на допросе в качестве свидетелей давать ложные показания, что о драке им ничего не известно, а потерпевший сам причинил себе травмы.

Часть свидетелей выполнила его указания и попытались завести следствие в тупик, но замысел обвиняемого был раскрыт и пресечён. Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Тюмени.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:59 26.02.2025Житель Тюменской области под наркотиками устроил ДТП и угнал автомобиль
14:37 26.02.2025Специалист по безопасности торговой сети пытался скрыть пьяную драку сотрудников на корпоративе
14:15 26.02.2025В Тюменской области сотрудников ДПС подозревают в получении взяток от водителей
13:42 26.02.2025Грабившую ломбарды в Тюмени и Тобольске шайку отправили в колонию

Настоящий ресурс использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый компанией ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс), сервис Яндекс Метрика использует файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и храниться на серверах Яндекса в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора