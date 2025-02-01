Специалист по безопасности торговой сети пытался скрыть пьяную драку сотрудников на корпоративе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменца ждёт суд за вмешательство в деятельность следователя и подстрекательство к даче ложных показаний, сообщает прокуратура Тюменской области.

По версии следствия, в конце января 2024 года 51-летнему специалисту по безопасности крупной федеральной торговой сети стало известно о драке сотрудников на корпоративной вечеринке.

Здоровью одного из участников конфликта был причинён тяжкий вред, но из-за сильного опьянения он ничего не помнил. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Чтобы огласка инцидента не повредила репутации компании и его карьере, обвиняемый решил скрыть факт от руководства и воспрепятствовать расследованию.

Он подговорил сотрудников магазина на допросе в качестве свидетелей давать ложные показания, что о драке им ничего не известно, а потерпевший сам причинил себе травмы.

Часть свидетелей выполнила его указания и попытались завести следствие в тупик, но замысел обвиняемого был раскрыт и пресечён. Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Тюмени.