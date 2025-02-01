Тюменские студенты-медики применяют фантомы для отработки новых хирургических методик

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Медицинские фантомы, предназначенные для обучения студентов и отработки новых хирургических методик, разработали на кафедре травматологии и ортопедии Тюменского медицинского университета. Модели, имитирующие кожу, мышечную и костную ткани человека, изготовлены из пластика и силикона, сообщает вуз.

"Выпускник медицинского вуза сразу заступает на дежурство и ассистирует на операциях, поэтому должен обладать уверенными хирургическими навыками. Использование кадаверного материала требует длительного согласования, а серийные фантомы не всегда доступны и зачастую недостаточно реалистичны. Созданные нами макеты по тактильным ощущениям максимально приближены к мышечной ткани, что позволяет отрабатывать кожные разрезы и швы. Это особенно ценно для студентов и ординаторов, которые рассматривают каждый этап операции, даже наложение шва, как важный шаг в приобретении новых знаний и навыков", – пояснил заведующий кафедрой травматологии и ортопедии ТМУ, врач травматолог–ортопед ОКБ №2 Константин Сергеев.

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Прототипы тела, созданные специалистами кафедры впервые, в дальнейшем будут дополнены манекенами, изображающими различные патологии. В настоящее время на фантомах собственного производства травматологи совершенствуют методику наружной фиксации позвоночника у пациентов с множественными травмами. Вместо использования традиционных хирургических винтов врачи рассматривают возможность применять гладкие стержни – пины с фиксирующими пластинами, которые также разработали самостоятельно.

"Представьте пациента с тяжелыми повреждениями органов и скелета, полученными в результате ДТП или падения с высоты. Операции в таких случаях часто требуют длительного и глубокого наркоза, сопровождаются значительной кровопотерей, – отмечает Константин Сергеевич. – Мы разрабатываем способ, который позволит минимизировать травму окружающих тканей, снизить физическую нагрузку на хирурга и улучшить прогноз операций".

Разработки кафедры травматологии и ортопедии, защищенные авторским правом, успешно внедряются в практическую медицину. Константин Сергеев является автором 29 патентов РФ.