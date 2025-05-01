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Под Цветным бульваром обновят 950 метров сетей теплоснабжения

Экономика, 14:02 22 мая 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

950 м сетей теплоснабжения, которые пролегают под Цветным бульваром, отремонтируют в Тюмени. Трубопроводы соединяют территории Калининского и Центрального округов, сообщает администрация областного центра.

"Чтобы не парализовать движение пешеходов в центре города, работы ведутся параллельно на двух участках поточным методом. Благоустройство будет следовать за каждым этапом технологических операций, не отставая ни на шаг. Один участок – от цирка, другой – от улицы Первомайской. Затем мы пересечём центральную часть бульвара", - рассказала директор по капитальному строительству и ремонту УСТЭК Вера Маторыгина.

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Работы проведут за один сезон, это позволит избежать повторных раскопок и минимизирует неудобства для горожан. Кроме того, в планах продолжить капитальный ремонт ул. Ленина, поэтому УСТЭК заменит сети, примыкающие к ней, заранее.

Работы на центральном пешеходном бульваре с большим трафиком накладывают также обязательства по безопасности. Подрядчик установит ограждения, выдерживающие ветровую нагрузку, и закроет основную часть производства работ баннером.

"Теплотрасса здесь служила городу более 20 лет. Время не щадит металл. Риск повреждений увеличился многократно, при демонтаже мы видим истончение стенок трубопроводов и другие признаки. Работы ведутся с неукоснительным соблюдением мер безопасности для горожан и планируются к завершению до 19 сентября. При производстве мы уделяем внимание сохранению зелёного убранства города. Максимально защищаем насаждения, стараемся сохранить каждое дерево", - уточнил руководитель подрядной организации Денис Уткин.

По словам начальника управления по экологии департамента городского хозяйства Анны Битюковой, при работах уберут несколько деревьев: "Но каждый такой случай компенсируется дополнительным озеленением". Она напомнила, что ежегодно в Тюмени для компенсации высаживают около 8 тыс. деревьев и кустарников.

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# ЖКХ , ремонт , теплоснабжение , Цветной бульвар

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