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Первый барбершоп в Уватском районе откроется при господдержке

Экономика, 13:29 22 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Первый барбершоп откроет предприниматель при господдержке в Уватском районе. Анастасия Визгина планирует использовать специализированные оборудование, инструменты, косметику и аксессуары мужского формата. Реализовать проект она сможет за счет социального контракта.

"Провел заседание рабочей группы по оказанию социальной помощи на основании социального контракта. Рассмотрели бизнес-планы двух жительниц Уватского района. Свое дело может открыть любой житель, относящийся к категории малообеспеченных граждан, получив социальную поддержку в размере до 350 тысяч рублей", - уточнил условия господдержки глава муниципального образования Вячеслав Елизаров.

Еще одна местная жительница Тамара Горбунова уже несколько лет занимается оказанием косметологические услуг женщинам. Она также сможет развить свое дело. За счет выделенных средств она приобретет аппараты "ЕМС+Сфера" и подушки "ЕМС", которые позволят расширить спектр услуг.

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# бизнес , поддержка , Уватский район

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