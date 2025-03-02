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Искусственный интеллект рассказал тюменцам, о чем говорят их коты

Общество, 17:03 02 марта 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мурлыканье, шипение и обнюхивание являются языком кошек. Он состоит из звуков, интонаций, жестов и запахов, которые хвостатые используют для общения. Так питомцы выражают свои эмоции, потребности и намерения. Искусственный интеллект рассказал тюменцам, о чем хотят сказать их ушастики.

Мурлыканье - это признак удовольствия, комфорта и расслабленности. Кошки мурлычут, когда их гладят, когда они лежат рядом с хозяином или когда чувствуют себя в безопасности. Иногда они мурлычут, чтобы успокоить себя, например, когда больны или испытывают стресс.

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Если котик мяукает, он хочет привлечь внимание человека. Это может быть просьба дать еды, желание выйти на улицу или просто способ поздороваться. Например, короткое "мяу" — приветствие; повторяющееся мяуканье — просьба; громкое и настойчивое — требование или жалоба. Шипение или рычание - это явные признаки того, что кошка чувствует угрозу, злится или хочет, чтобы её оставили в покое.

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Помимо звуков, ушастые могут показывать свое настроение физическим контактом. Кошки трутся о людей или предметы, чтобы пометить их своим запахом. Это может быть проявлением привязанности и способом показать, что они чувствуют себя комфортно рядом с человеком. Когда кошка "месит" хозяина лапками, это часто признак комфорта и доверия. Если животное смотрит на человека и медленно моргает, это способ выразить доверие и комфорт. Можно ответить питомцу тем же — это будет своего рода "кошачий поцелуй."

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Прижатые к голове уши говорят о чувстве страха, агрессии или раздражении. Расширенные зрачки означают возбуждение, страх или интерес. Если кошка лежит на спине и показывает живот, это может быть признаком доверия. Однако это не всегда приглашение погладить её по животу — многие не любят, когда трогают их в этом месте. Иногда это просто способ охладиться или расслабиться.

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Кошки — очень выразительные животные, и их поведение всегда зависит от контекста. Наблюдая за своим питомцем и изучая его привычки, хозяин сможет лучше понимать, что он хочет ему сказать.

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Юлия Божок

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# домашние питомцы , кот

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