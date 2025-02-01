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Семиэтажную поликлинику возведут в Ишиме к апрелю 2026 года

Экономика, 15:54 27 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Семиэтажную поликлинику на 600 посещений в смену построят в Ишиме к апрелю 2026 года. Строители уже приступили к возведению третьего этажа. Площадь здания составит 12 тыс. 479,1 кв. м, сообщает Главное управление строительства региона.

"Решение о строительстве нового объекта здравоохранения в Ишиме принято в марте прошлого года. Губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе рабочей поездки в город встретился с местными жителями, которые обозначили необходимость нового медучреждения. Средства на возведение выделили из регионального бюджета", - уточняется в сообщении.

В здании расположатся взрослое и детское отделения, а также стоматологическое, рентгенологическое, физиотерапевтическое, эндоскопическое и другие, женская консультация, вспомогательные, хозяйственные и служебно-бытовые помещения.

Это второй объект здравоохранения, который строят в регионе в 2025 году. Новую поликлинику по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" жители Богандинского получат уже в ноябре.

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# Главное управление строительства Тюменской области , Ишим , поликлиника , строительство

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