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Классику немого немецкого кино покажут в "Конторе пароходства"

Общество, 08:43 04 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Классику немого немецкого кино "Метрополис" (1927 год) покажут тюменцам в большом зале мультицентра "Контора пароходства" 25 марта. Фильм называют одной из величайших антиутопий, пишут организаторы.

Согласно аннотации, Метрополис - город будущего, разделен на две части. Под землей находятся жилища рабочих, над ними - цеха с машинами. В верхнем городе расположены офисы, богатые кварталы и сады развлечений. Вся власть в городе принадлежит магнату Иогану Фендерсону. Его сын Фредер догадывается о несправедливости, царящей в метрополисе. Спустившись в машинную зону, Фредер приходит в ужас: он видит страшного Молоха, пожирающего людей. Не в силах смириться с увиденным, он начинает борьбу со злом.

Начало в 19 часов. Вход свободный. Возрастное ограничение: 12+

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# кино , Контора пароходства

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