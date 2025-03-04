Классику немого немецкого кино покажут в "Конторе пароходства"
Классику немого немецкого кино "Метрополис" (1927 год) покажут тюменцам в большом зале мультицентра "Контора пароходства" 25 марта. Фильм называют одной из величайших антиутопий, пишут организаторы.
Согласно аннотации, Метрополис - город будущего, разделен на две части. Под землей находятся жилища рабочих, над ними - цеха с машинами. В верхнем городе расположены офисы, богатые кварталы и сады развлечений. Вся власть в городе принадлежит магнату Иогану Фендерсону. Его сын Фредер догадывается о несправедливости, царящей в метрополисе. Спустившись в машинную зону, Фредер приходит в ужас: он видит страшного Молоха, пожирающего людей. Не в силах смириться с увиденным, он начинает борьбу со злом.
Начало в 19 часов. Вход свободный. Возрастное ограничение: 12+