В Тюменской области планируют в ближайшие годы расселить 87,8 тыс. кв. м аварийного жилья

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Полномочный представитель президента России Артём Жога держит на контроле ход реализации механизм комплексного развития территорий (КРТ) в субъектах Уральского федерального округа.

"КРТ - это перспективный инструмент градостроительной деятельности и ключевое мероприятие федерального проекта "Жилье" нового национального проекта "Инфраструктура для жизни", - отметил полпред.

В Тюменской области планируют в ближайшие годы расселить 87,8 тыс. кв. м аварийного жилья, которое признали ветхим в 2017–2022 годах. В настоящее время, по данным Главного управления строительства, реализуется 17 договоров о КРТ жилой застройки. Уже расселено 58 домов, 1490 человек (29,8 тыс. кв. м аварийного жилья).

В целом в регионах УФО определили 198 территорий КРТ общей площадью более 2,3 тыс. га с градостроительным потенциалом 16,3 млн кв.м. Реализация проектов начата по 124 территориям КРТ, сообщает пресс-служба полпредства.

В рамках проектов КРТ уже фактически расселено более 100 тыс. кв. м. аварийного и 73 тыс. кв. м ветхого жилья, в будущем эти цифры вырастут более чем в два раза. С 1 марта 2025 года вступил в силу закон №486-ФЗ от 26.12.2024, который вносит ряд существенных поправок, направленных на ускорение и упрощение процедур, связанных с КРТ. В том числе он предусматривает включение в КРТ аварийных и ветхих домов блокированной и индивидуальной застройки, обязательное планирование очерёдности строительства инфраструктуры, закрепление в документах обязательства по созданию инфраструктуры.