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В Тюменской области включат сирены для проверки

Общество, 09:51 05 марта 2025

"Ростелеком" | Фото: "Ростелеком"

Сигнал "Внимание! Всем!" прозвучит в Тюменской области с 10 часов 40 минут до 10 часов 45 минут 5 марта.

Жителей призывают соблюдать спокойствие - это техническая проверка работоспособности системы оповещения. Услышав сирены, нужно включить радио или ТВ и прослушать сообщение, напоминает информационный центр регионального правительства.

По каналам "Россия-1", "Россия-24", радио "Маяк", "Радио Россия" и "Вести FM" дикторы передадут информацию о ситуации и рекомендации жителям.

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# оповещение , сирены

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