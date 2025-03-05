В Тюменской области включат сирены для проверки
Сигнал "Внимание! Всем!" прозвучит в Тюменской области с 10 часов 40 минут до 10 часов 45 минут 5 марта.
Жителей призывают соблюдать спокойствие - это техническая проверка работоспособности системы оповещения. Услышав сирены, нужно включить радио или ТВ и прослушать сообщение, напоминает информационный центр регионального правительства.
По каналам "Россия-1", "Россия-24", радио "Маяк", "Радио Россия" и "Вести FM" дикторы передадут информацию о ситуации и рекомендации жителям.