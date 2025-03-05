В Тюмени устанавливают современные системы газоочистки

| Фото: "Тюмень Водоканал" | Фото: "Тюмень Водоканал"

Современные системы газоочистки устанавливают на канализационных насосных станциях в районе Гилевской рощи, на ул. Харьковской и около ЖК "Горизонт" в Тюмени. Общий объем инвестиций в это составил около 100 млн рублей, сообщает пресс-служба "Тюмень Водоканала".

Установки внушительных размеров и располагаются в отдельном модуле за пределами станции. По вентиляционным трубам в систему с КНС подается воздух и проходит две ступени очистки.

"Сначала - через катализатор, там удерживается основная часть загрязнений. Для поддержания свойств каталитической жидкости используется щелочной раствор, который вырабатывается на водоочистных сооружениях при производстве хлора из поваренной соли. На втором этапе воздух очищается через угольные фильтры", - расказал главный механик "Росводоканал Тюмень" Валерий Батурин.

Эффективность оборудования оценивается в 95 %. Его разработали и изготовили в Москве. Система доступнее и эффективнее зарубежных аналогов. В перспективе "Росводоканал Тюмень" планирует установить систему газоочистки на других крупных объектах системы водоотведения города и района.