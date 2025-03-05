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Стратегическая сессия по формированию инвестпрофиля прошла в Викуловском районе

Общество, 20:32 05 марта 2025

пресс-служба администрации Викуловского района | Фото: пресс-служба администрации Викуловского района

Стратегическая сессия по формированию инвестиционного профиля прошла в Викуловском районе, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Ранее аналогичные мероприятия прошли в Заводоуковском муниципальном округе и в Упоровском районе.

Основные задачи стратсессий – повышение привлекательности и узнаваемости муниципалитетов для местного населения и для инвесторов, активизация делового климата в территория. Выездные мероприятия проводят инвестиционное агентство Тюменской области и Торгово-промышленная палата региона.

"Предприниматели района, главы сельских поселений, молодежь, жители с активной жизненной позицией, муниципальные служащие, представители СМИ на протяжении трех часов обсуждали и формировали "образ будущего района". Он поможет инвесторам грамотно подобрать инструменты для вложения средств и развития производства на территории Викуловского района", – сказал глава района Андрей Лотов.

Итоги выездной работы представят во время V Межмуниципального марафона, который состоится в "День предпринимателя" в мае 2025 года.

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# Викуловский район , инвестиции

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