  • 6 марта 20256.03.2025четверг
  • В Тюмени -5..-7 С 3 м/с ветер северный

Бесплатная медпомощь в Тюменской области станет еще доступнее

Общество, 12:03 06 марта 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Более расширенный объем и новые виды диспансеризации и профилактических мероприятий введены в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания жителям медпомощи на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Об этом сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области Татьяна Новикова на пресс-конференции в пресс-центре информационных агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия" 6 марта.

"Программа сформирована с учетом показателей новых национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья". Как раз в них заложены те стратегические мероприятия что помогут нам достичь целевых показателей по ожидаемой продолжительности жизни, поставленных президентом России. К 2030 году мы должны увеличить ее до 78 лет", – отметила она.

В этом году расширена программа по оценке репродуктивного здоровья, актуализирован порядок выписки незарегистрированных в России лекарств по решениям врачебных комиссий, расширен ряд исследований пациентам с онкологическими заболеваниями. Работники медорганизаций в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, смогут организовывать стационары на дому с предоставлением необходимых лекарственных препаратов.

Кроме этого, впервые регламентированы нормативные объемы медпомощи на посещения центров здоровья с профилактическими целями – акцент будет сделан на трудоспособное население. В ОМС включили новые виды высокотехнологичной помощи: замена нейростимуляторов и помп для нейростимуляции головного и спинного мозга, периферических нервов, эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца без имплантации кардиовертера-дефибриллятора.

"Большой объем финансирования сегодня определен по профилю онкология - средний норматив медицинской помощи по нему увеличен на 18 процентов. Онкологические заболевания - сложные, но мы научились их лечить. Для этого у нас есть необходимое диагностическое оборудование, которое тоже выделили в отдельный норматив", - добавила Татьяна Новикова.

Отметим, что финансирование в этом году увеличено: в рамках ОМС оно выросло более чем на 16 %, позволяя нарастить объемы предоставляемой помощи и индексировать ее стоимость. Подробнее - в постановлении правительства России.

Виктория Макарова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# здравоохранение , национальный проект Продолжительная и активная жизнь , национальный проект Семья

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:04 06.03.2025Фотогалерея: флигель Дома Буркова стал местом для героев сказки Петра Ершова
13:53 06.03.2025В Викуловском районе Тюменской области готовятся к весеннему паводку
13:42 06.03.2025Участники СВО в Тюменской области будут получать специализированную медпомощь вне очереди
13:20 06.03.2025Дом сказки Ершова открыли на пешеходной улице в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора