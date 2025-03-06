Бесплатная медпомощь в Тюменской области станет еще доступнее

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Более расширенный объем и новые виды диспансеризации и профилактических мероприятий введены в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания жителям медпомощи на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Об этом сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области Татьяна Новикова на пресс-конференции в пресс-центре информационных агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия" 6 марта.

"Программа сформирована с учетом показателей новых национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья". Как раз в них заложены те стратегические мероприятия что помогут нам достичь целевых показателей по ожидаемой продолжительности жизни, поставленных президентом России. К 2030 году мы должны увеличить ее до 78 лет", – отметила она.

В этом году расширена программа по оценке репродуктивного здоровья, актуализирован порядок выписки незарегистрированных в России лекарств по решениям врачебных комиссий, расширен ряд исследований пациентам с онкологическими заболеваниями. Работники медорганизаций в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, смогут организовывать стационары на дому с предоставлением необходимых лекарственных препаратов.

Кроме этого, впервые регламентированы нормативные объемы медпомощи на посещения центров здоровья с профилактическими целями – акцент будет сделан на трудоспособное население. В ОМС включили новые виды высокотехнологичной помощи: замена нейростимуляторов и помп для нейростимуляции головного и спинного мозга, периферических нервов, эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца без имплантации кардиовертера-дефибриллятора.

"Большой объем финансирования сегодня определен по профилю онкология - средний норматив медицинской помощи по нему увеличен на 18 процентов. Онкологические заболевания - сложные, но мы научились их лечить. Для этого у нас есть необходимое диагностическое оборудование, которое тоже выделили в отдельный норматив", - добавила Татьяна Новикова.

Отметим, что финансирование в этом году увеличено: в рамках ОМС оно выросло более чем на 16 %, позволяя нарастить объемы предоставляемой помощи и индексировать ее стоимость. Подробнее - в постановлении правительства России.

Виктория Макарова