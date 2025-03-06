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Основные работы по реставрации Александровской часовни и дома Неводчикова в Тобольске завершат в 2025 году 

Общество, 12:14 06 марта 2025

из сообщества "Тобольск настоящий" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тобольск настоящий" во ВКонтакте

Основные реставрационные работы в Александровской часовне и доме Неводчикова в Тобольске планируют завершить в 2025 году, сообщает администрация города.

Александровская часовня построена в XIX веке в память о визите Александра II в город. Работы здесь не прекращаются даже в сильные морозы благодаря использованию "тепляка" — временного укрытия с плюсовой температурой. Сейчас специалисты восстанавливают кирпичную кладку и швы.

Памятник архитектуры и градостроительства XVIII века в стиле классицизм "Дом Неводчикова" сейчас проходит завершающий этап демонтажа перекрытий, штукатурки и кирпичной кладки парапета.

Весной и летом в здание заведут коммуникации, усилят фундамент, смонтируют оконную часть, дверные группы и подготовят объект к проведению внутренних работ.

Отметим, по программе "Тобольск настоящий" до 2030 года запланирована реставрация 11 объектов.

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# реставрация , Тобольск

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