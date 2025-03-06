Сотрудники Тобольского многопрофильного техникума познакомились с оборудованием СИБУРИНТЕХа

| Фото: «ЗапСибНефтехим» | Фото: «ЗапСибНефтехим»

Преподаватели и мастера производственного обучения Тобольского многопрофильного техникума проходят стажировку в Центре развития инженерно-технической экспертизы СИБУРИНТЕХ. Участие в программе позволяет им повысить квалификацияю и экспертность, сообщает пресс-служба "ЗапСибНефтехима".

На одном из занятий участники изучили тему "Техническое обслуживание, ремонт, настройка, калибровка и поверка приборов температуры". Они познакомились с температурным оборудованием, которое используется в производственных процессах. Изучили термометры сопротивления, преобразователи температуры, термопреобразователи электрические и манометрические термометры, их конструктивные особенности, способы подключения и тонкости использования.

Помимо этого, представители техникума проводили техобслуживание приборов температуры и поверку на эталонных приборах. На устройствах, которые поверку не прошли, искали неисправности, настраивали их и калибровали. В том числе с использованием HART-протокола – набора коммуникационных стандартов для промышленных сетей.

| Фото: «ЗапСибНефтехим» | Фото: «ЗапСибНефтехим»

"СИБУРИНТЕХ готовит преподавателей Тобольского многопрофильного техникума по специализированным программам, разработанным для сотрудников компании, чтобы они лучше понимали, какие знания и навыки понадобятся студентам, которые готовы связать свой профессиональный путь с СИБУРом,", – сказал руководитель учебно-методологического направления СИБУРИНТЕХа Виталий Кирилин.

Обучение проходит в два этапа. Сначала преподавателей учат проводить курсы технического обучения, разработанные специально для сотрудников СИБУРа, интегрировать их для студентов колледжа. По окончании первого этапа они сдают тест, получают материалы курса, сдают устный экзамен эксперту по тематике и корпоративному тренеру. В ходе второго этапа преподаватель и корпоративный тренер Центра вместе проводят курс уже для студентов. После этого сотрудник техникума может пройти программу, которая разработана для корпоративных тренеров СИБУРИНТЕХа. Это позволяет познакомиться с современными методами бизнес-обучения.