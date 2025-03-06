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В Тюмени из-за короткого замыкания загорелась хозяйственная постройка

Происшествия, 12:58 06 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Возгорание хозяйственной постройки произошло на ул. Кубасова в Тюмени 5 марта. Огонь повредил имущество на площади 48 кв. м. Пострадавших нет. Причиной пожара стало короткое замыкание, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

Еще одна хозяйственная постройка загорелась в с. Мичурино Тюменского района из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Пострадавших нет. Похожий пожар произошел в с. Южно-Плетнево Омутинского района. Сотрудники МЧС России ликвидировали огонь на площади 9 кв. м. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

Всего в Тюменской области зафиксировали четыре техногенных пожара. Спасатели семь раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП и восемь раз помогли населению. На водных объектах происшествий не зарегистрировано.

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# МЧС России по Тюменской области , пожар

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