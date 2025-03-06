Рабочую группу по регуляторному контракту создадут в Тюменской области

| Фото: Сергйе Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергйе Елесин, ИА "Тюменская линия"

Рабочую группу по регуляторному контракту создадут в Тюменской области. Представители регионального правительства, газораспределительной организации, органов тарифного регулирования выработают предложения по заключению и реализации контракта в сфере газоснабжения. После полной проработки их направят в правительство РФ.

Такую инициативу озвучила начальник управления энергоснабжения департамент ЖКХ Тюменской области Светлана Бондарук на совещании по вопросам развития газификации, которое прошло в Тобольске.

Тюменская область - один из немногих регионов, где уже есть опыт реализации регуляторных контрактов. С 2019 г. благодаря такому механизму для финансирования мероприятий по газификации населенных пунктов в регионе привлекли более 1,3 млрд рублей. За счет подписания нового контракта в области построят около 2,5 тыс. км газопровода, на что направят 3,21 млрд рублей. До 2029 г. к газу смогут подключиться еще 242 населённых пункта.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Действительно, вопрос крайне важный для нас всех. Подходы требуют выверки. Учитывая правила разработки регуляторных контрактов, я думаю, что мы сможем свою лепту внести, имея серьезный опыт реализации этого механизма", - поддержал инициативу заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов.

Поддержали создание рабочей группы и газовики, которые являются одной из сторон регуляторного контракта. Такое соглашение подписывают государственный орган и регулируемая организация. На весь срок действия контракта фиксируется нормативная основа тарифообразования в обмен на инвестиции регулируемого субъекта.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"В рамках работы группы хотелось бы поднять очень важный вопрос: есть практики, когда часть средств в рамках регконтрактов направляют на повышение заработной платы сотрудников, которые обеспечивают выполнение планов по газификации и потом несут ответственность за безопасную эксплуатацию созданного имущества", - поделился мнением заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам "Газпром межрегионгаз" Сергей Табачук.

Отметим, правительство РФ разрабатывает проект правового акта, который установит порядок заключения и реализации регуляторных контрактов. Этот механизм начнёт действовать с 1 сентября 2025 г. по всей стране.

Оксана Корнеенкова