Военный фильм Геннадия Полоки "Один из нас" покажут тюменцам

| Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер"

Встреча, посвященная просмотру фильма кинорежиссёра Геннадия Полоки "Один из нас" (1970) состоится в Тюмени во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46, концертный зал) 11 марта. Начало в 18 часов, вход свободный, сообщили в пресс-службе учреждения.

Действие фильма происходит в 1941 году. Согласно данным, полученным НКВД, немецкая диверсионная группа планирует взорвать в Москве завод, на котором должно начаться производство реактивных миномётов ("Катюш"). Чтобы выяснить планы вражеских агентов, работающих под покровительством немецкого посольства, и не дать им осуществиться, НКВД направляет на завод под именем Николая Петрова, на которого рассчитывает немецкая разведка, очень похожего на него Сергея Бирюкова – далёкого от спецслужб командира запаса, человека "как все". Чекисты полагают, что он сумеет войти в доверие к врагу.

В рамках проекта "Главный кадр" оборонно-спортивный экспедиционный центр "Пионера" проводит встречи с представителями различных родов войск и просмотр патриотического кино. Проект создан, чтобы объединить военно-патриотические организации, центры, кадетские классы и жителей города, которые любят Родину и гордятся защитниками нашего Отечества.

Уточнить подробную информацию можно по телефону: 8-909-742-40-61 (Екатерина). Регистрация на кинопросмотр - по ссылке.

Возрастное ограничение 12+.