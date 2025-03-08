Два жилых дома в Тюмени остались без тепла из-за порыва на улице Магнитогорской
Повреждение теплотрассы устраняют сотрудники АО "УСТЭК" на пересечении улиц Магнитогорской и Московский тракт в Тюмени 8 марта.
Коммунальная авария произошла около 16 часов, рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в диспетчерской службе компании.
Ограничить подачу тепла пришлось в двух жилых домах, Московский тракт, 108 и Магнитогорская, 7. Устранить повреждение восстановить теплоснабжение планируется к 15 часам 9 марта.
В АО "УСТЭК" отметили, что ремонтные работы могут быть завершены раньше запланированного срока.
Николай Ступников