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Два жилых дома в Тюмени остались без тепла из-за порыва на улице Магнитогорской

Общество, 17:45 08 марта 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Повреждение теплотрассы устраняют сотрудники АО "УСТЭК" на пересечении улиц Магнитогорской и Московский тракт в Тюмени 8 марта.

Коммунальная авария произошла около 16 часов, рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в диспетчерской службе компании.

Ограничить подачу тепла пришлось в двух жилых домах, Московский тракт, 108 и Магнитогорская, 7. Устранить повреждение восстановить теплоснабжение планируется к 15 часам 9 марта.

В АО "УСТЭК" отметили, что ремонтные работы могут быть завершены раньше запланированного срока.

Николай Ступников

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# порыв теплотрассы , УСТЭК

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