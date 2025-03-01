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Встречи с известным российским режиссером пройдут в Тюмени и Ишиме перед показом фильма

Общество, 13:08 10 марта 2025

предоставлено Кириллом Султановым | Фото: предоставлено Кириллом Султановым

Две встречи с режиссером Кириллом Султановым перед показом его фильма "Наступит лето" состоятся в Ишиме во Дворце культуры 10 марта в 15 часов и в Синема-парке ТЦ "Гудвин" Тюмени 11 марта в 19 часов 30 минут. Автор родом из Тюмени, несколько лет жил в Ишиме, поэтому решил лично встретиться с земляками, чтобы пообщаться, ответить на вопросы.

Этот фильм – первая полнометражная картина режиссера. "Для меня важно представить тюменцам свой полнометражный дебют. Это такая очень символичная история – показать фильм в тех местах, где когда-то начинал", - рассказал молодой кинематографист в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия".

По словам Кирилла Султанова, именно в Тюмени с седьмого класса он начал снимать свои первые видеоролики. С друзьями делали школьный сериал в школе № 17. Тюмень стала местом его становления, но творит режиссер в столице России. Именно там родилась его первая полнометражная картина.

предоставлено Кириллом Султановым | Фото: предоставлено Кириллом Султановым

Она рассказывает о детдомовце Никите, который натворил криминальных дел в родном городе и сбежал от неприятностей в морозную и враждебную Москву. Там он снял квартиру вместе со странной актрисой Сашей, которая не может спать одна. Вместе с ней и двумя друзьями, один из которых сирота-мажор с кучей денег, молодежь еженедельно устраивает вечеринки в загородном доме. Одна из них приводит к страшным последствиям.

Фильм "Наступит лето" удостоился специального приза президента кинофестиваля "Дух огня" "Золотая тайга" режиссера Эмира Кустурицы 9 марта.

"Мы сделали честное и необычное кино, которое вызвало живое обсуждение среди аудитории. В будущем мне бы хотелось вернуться в родные места Тюменской области, чтобы сделать здесь один из следующих проектов, так как наш регион богат своими историями и характерами", - подчеркнул Кирилл Султанов.

Молодой человек - выпускник Московской школы кино, с 2020 по 2024 годы снял пять фильмов в жанрах короткометражки, драмы и документального кино. В планах у режиссера работа над следующим полным метром и разработка нескольких сериалов.

предоставлено Кириллом Султановым | Фото: предоставлено Кириллом Султановым

Добавим, Кирилл – продолжатель творческой династии. Его отец, Данил Султанов, много лет служит главным режиссером Ишимского народного театра.

Инна Кондрашкина

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# кинематограф , режиссер , съемки , Эмир Кустурица

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