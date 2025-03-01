Тюменка попыталась вылечить изжогу уксусом, но угодила в больницу

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Медики скорой помощи помогли пациентке, пострадавшей от рецепта "целителей" в интернете.

Чтобы избавиться от изжоги, 30-летняя тюменка выпила по их совету 100 мл девятипроцентного раствора уксусной кислоты. Однако вместо облегчения уже спустя полчаса женщина почувствовала боль в желудке и горле, тошноту, позже присоединилась рвота с кровью. Прибывшие через 11 минут медики констатировали химический ожог пищевода и желудка, а после первичной помощи доставили пациентку в больницу, сообщает областной департамент здравоохранения.

Специалисты напоминают: в случае любого недомогания вместо поисков лечения в интернете лучше обратиться к профессиональному врачу. Если получилось так, что уксусная кислота уже выпита, в первую очередь нужно обильно промыть полость рта и выпить чистой воды - она промоет пищевод и разбавит концнтрацию кислоты в желудке.

При отравлениях любыми кислотами и щелочами категорически запрещено самостоятельно вызывать рвоту – это приведет только к повторному ожогу пищеварительного тракта. Не следует давать пострадавшему раствор соды – она реагирует с кислотой с выделением большого количества газа и тепла, это приведёт еще и к термическому ожогу слизистых.