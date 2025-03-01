"Росводоканал Тюмень" инвестировал в экологический проект 2,7 милиарда рублей

| Фото: пресс-служба “Росводоканал Тюмень” | Фото: пресс-служба “Росводоканал Тюмень”

Более 2,7 млрд рублей инвестировал "Росвдоканал Тюмень" за семь лет в экологический проект, направленный на реконструкцию сооружений очистки сточных вод, сообщает пресс-служба компании.

За это время полностью модернизированы все действующие системы очистки сточных вод, внедрено современное оборудование, соответствующие наилучшим доступным технологиям.

Современный блок механической очистки сточных вод оснащен системой предотвращения распространения запахов. Цех механического обезвоживания осадка, оснащенный инновационным оборудованием, удаляет из осадка лишнюю влагу, чтобы впоследствии отходы были переработаны в экологичный рекультивант. В инновационном блоке биологической очистки отрегулированы процессы нитрификации, денитрификации и биологической дефосфотации.

"Мы изучаем лучшие мировые и отечественные практики и применяем их на наших сооружениях очистки сточных вод. Сегодня тюменские сооружения – одни из самых экологичных, современных и эффективных в стране. К нам приезжают за опытом коллеги из других регионов страны", – рассказал главный инженер "Росводоканал Тюмень" Виталий Гурский.

На этом работа по модернизации сооружений не заканчивается. Впереди реконструкция аэротенков первой и второй очереди. Завершить комплекс мероприятий планируется в 2029 году.