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12 марта - события дня

Общество, 17:54 11 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационных агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция начальника отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Артема Нико́зы. Прямая трансляция пройдет на сайте ИА "Тюменская линия". 18+

В Тюмени в 11 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется закупочная сессия "Строим межуниверситетский кампус!". 16+

В Тюмени в 13 часов в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) начнется встреча с тюменским писателем Дмитрием Сергеевым "Строки о Родине". 12+

В Тюмени в 13 часов в Центре семейного чтения имени А.С. Пушкина (ул. Газовиков, 30) начнется творческая встреча с поэтом Владимиром Молдовановым. 6+

В Тюмени в 17 часов 30 минут в Центре русской культуры (ул. Домостроителей, 22) начнется просмотр сказки "Конек-Горбунок". 6+

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется Шоу коротких историй: "Против течения". 12+

Интересное в этот день:

1365 — основан Венский университет, третье старейшее высшее учебное заведение Центральной Европы.

1770 — основано петербургское Английское собрание (Английский клуб).

1832 — В балете впервые использован женский костюм под названием "пачка".

1911 — доктор Флетчер из Рокфеллеровского института открыл причины детского церебрального паралича.

1918 — по факту переезда Советского правительства из Петрограда в Москву городу возвращён статус столицы России.

1944 — на вооружение Рабоче-Крестьянской Красной Армии принимается самоходная артиллерийская установка ИСУ-122.

1946 — открылась 1-я сессия Верховного Совета СССР 2-го созыва.

1951 — в СССР принят закон "О защите мира".

1974 — Станция "Марс-6" села на Марсе, впервые передав на Землю данные об атмосфере и почве этой планеты.

2011 — на японской АЭС "Фукусима-1", пострадавшей в результате землетрясения, произошёл взрыв. Уровень радиации возле станции превысил норму в 20 раз.

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