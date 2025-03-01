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В Ишиме проходит областная сессия по реализации двух национальных проектов

Общество, 14:59 11 марта 2025

скриншот видео

Стратегическая сессия по реализации региональных программ в рамках национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья" проходит в Ишиме. В ней участвуют заместители глав муниципальных образований, руководители учреждений здравоохранения, социальной защиты населения, центров занятости, написал глава города Федор Шишкин в своих аккаунтах в соцсетях.

Модератор - управляющий делами Совета муниципальных образований Тюменской области Егор Быстров.

Среди основных задач мероприятия - организация работы по реализации программ по рождаемости и снижению уровня бедности.

"Будем говорить о возможностях и ресурсах муниципальных команд региона в достижении показателей нацпроекта "Семья". Дадим советы по работе с семьей и детьми, ориентир - на многодетную семью. Расскажем о социальном контракте", - прокомментировала заместитель директора департамента социального развития Тюменской области Ирина Ожогина.

видео: t.me/Glava_Ishim

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# Ишим , национальный проект Продолжительная и активная жизнь , национальный проект Семья

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