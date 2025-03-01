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Челябинский театр представит в Тюмени спекталь о жизни Юлии Друниной

Общество, 09:18 17 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Показ спектакля "Друня" от челябинской студии-театра "Манекен" пройдет на сцене Молодежного театрального центра "Космос" 30 марта, начало в 18 часов. Он посвящен жизни и творчеству Юлии Друниной — поэтессы и участницы Великой Отечественной войны.

Постановка приурочена к 80-летию Победы. Во время просмотра жители Тюмени погрузятся в историю участницы войны, матери, возлюбленной и маленькой девочки. Зрители окунутся в воспоминания героини, начиная с ее школьных лет и заканчивая военными буднями.

"Обычно о войне рассказывают с точки зрения солдат, но Юлия Друнина предлагает иной подход к описанию — через поэзию, личные переживания и внутреннюю борьбу. Этот спектакль — не просто биография, а размышление о судьбе человека, чья жизнь стала отражением целой эпохи. Мы рады представить его в рамках гастролей "Манекена" и дать зрителям возможность увидеть войну в непривычном, глубоко личном ракурсе. Это важная и значимая постановка, особенно в год юбилея Победы", — рассказала руководитель Молодежного театрального центра "Космос" Ирина Вадачкория.

Шесть актрис представят на сцене одну героиню, каждая из которых сыграет свой этап в жизни поэтессы. Режиссер спектакля — заслуженная артистка РФ, заслуженный работник культуры Республики Тыва, ветеран труда Ольга Минаичева.

Постановка выиграла грант Президентского фонда культурных инициатив.

Вход бесплатный по предварительной регистрации в группе "Космоса".

Возрастное ограничение: 16+.

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# Великая Отечественная война , МТЦ Космос , юбилей Победы

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