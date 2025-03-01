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Концерт "Весна Победы" пройдет на празднике Навруз в Тюменской области

Общество, 18:51 17 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Концерт "Весна Победы" пройдет на национальном празднике Навруз в Тюменской области. Творческие коллективы приурочили выступления 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщают организаторы.

"Это мероприятие станет символом единства народов, дружбы и мира, а также памяти вклада советского народа в общую победу в Великой Отечественной войне. Зрителей ждут танцы, традиционные песни и яркие костюмы, отражающие богатство культур народов Тюменской области. Состоится и чествование членов семей участников специальной военной операции и тех, кто оказывает посильную помощь воинам", - уточняется в сообщении.

Концертная программа "Весна Победы" пройдет 23 марта в 14 час. в Центре сибирско-татарской культуры Тобольска (ул. Ершова, д.30) и 26 марта в 19 час. ДК "Железнодорожник" Тюмени (ул. Первомайская, д.55).

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# Великая Победа , Навруз

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