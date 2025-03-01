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В Тюмени планируют установить новый рекорд России к 80-летию Победы

Общество, 10:13 14 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый рекорд России, приуроченный к 80-летию Победы, планируют установить на фестивале "Равноденствие" 21 марта. Участники сплетут самую длинную фенечку в цветах триколора.

Событие пройдет у "Конторы пароходства" с 12 по 20 часов. Параллельно для гостей устроят мастер-классы, спортивные состязания, лекции и концерт. Также все желающие смогут присоединиться к плетению маскировочных сетей для бойцов спецоперации.

Вход свободный, возрастное ограничение: 12+

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# Победа , рекорд

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