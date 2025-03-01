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Радость как смысл жизни Михаила Пришвина обсудят на встрече в библиотеке ТюмГУ

Общество, 14:04 13 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Встреча "Радость как смысл жизни Михаила Пришвина" в формате творческого молодёжного коворкинга состоится в рамках "Пришвинфеста" в библиотеке ТюмГУ (ул. Семакова, 18) 14 марта в 10 часов. Участники познакомятся с экспертами по Пришвину, обсудят философские темы и радость жизни писателя, найдут связь между его идеями и своей жизнью, услышат цитаты из тайного дневника, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

На событие нужна предварительная регистрация. Сторонним слушателям для входа на территорию университета необходим паспорт.

Фестиваль, посвященный жизни и творчеству Михаила Михайловича Пришвина, продлится по 18 марта. Жителей и гостей города знакомят с биографией и творчеством писателя на основе краеведческих материалов его пребывания на тюменской земле.

Напомним, в декабре 2024 г. на набережной реки Туры в Тюмени установили арт-объект "Синичка Пришвина". Инициатором идеи выступила профессор кафедры философии, медиа и журналистики ТюмГУ Наталья Дворцова.

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# Михаил Пришвин , ТюмГУ

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