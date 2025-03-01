Пенсионер из Тюмени отправил бойцам СВО свои книги для поддержания духа

| Фото: ТГ-канал Ивана Квитки | Фото: ТГ-канал Ивана Квитки

Ветеран труда из Тюмени поддержал боевой дух участников специальной военной операции, отправив им книги со стихами собственного сочинения. Своей историей он поделился с депутатом Госдумы РФ Иваном Квиткой в ходе личного приема на площадке Штаба общественной поддержки.

"Михаил Прокопьевич хотел принимать участие в спецоперации с самого ее начала, не мог оставаться равнодушным к исторической несправедливости. Но из-за почтенного возраста не прошел медкомиссию. Сейчас он пишет стихи, сам издал несколько книг и отправил землякам, участвующим в СВО, для укрепления боевого духа. Поблагодарил Михаила Прокопьевича за доброе дело. Моральная поддержка наших ребят — мощная сила!", - рассказал Иван Квитка в своих соцсетях.

В ходе приема депутат принял от тюменцев ряд обращений по вопросам защиты прав в трудовой сфере, установления статуса ветерана боевых действий и восстановлении документов военнослужащих. Все они взяты в работу, заверил Иван Квитка.