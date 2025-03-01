Пенсионер из Тюмени отправил бойцам СВО свои книги для поддержания духа
Ветеран труда из Тюмени поддержал боевой дух участников специальной военной операции, отправив им книги со стихами собственного сочинения. Своей историей он поделился с депутатом Госдумы РФ Иваном Квиткой в ходе личного приема на площадке Штаба общественной поддержки.
"Михаил Прокопьевич хотел принимать участие в спецоперации с самого ее начала, не мог оставаться равнодушным к исторической несправедливости. Но из-за почтенного возраста не прошел медкомиссию. Сейчас он пишет стихи, сам издал несколько книг и отправил землякам, участвующим в СВО, для укрепления боевого духа. Поблагодарил Михаила Прокопьевича за доброе дело. Моральная поддержка наших ребят — мощная сила!", - рассказал Иван Квитка в своих соцсетях.
В ходе приема депутат принял от тюменцев ряд обращений по вопросам защиты прав в трудовой сфере, установления статуса ветерана боевых действий и восстановлении документов военнослужащих. Все они взяты в работу, заверил Иван Квитка.