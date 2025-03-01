Досуговое пространство на 49 мест строят в Тобольском районе

| Фото: из Telegram-канала главы Тобольского района | Фото: из Telegram-канала главы Тобольского района

Малое досуговое пространство купольного типа на 49 посадочных мест строят в с. Кутарбитка Тобольского района. Шатёр можно будет использовать круглогодично. Об этом в своих аккаунтах в соцсетях рассказал глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

Монтаж завершили, оборудование установили. Сейчас идёт процедура оформления и подключения площадки к электрическим сетям. "Если такая форма культурно-досугового объекта будет востребована жителями сёл, тиражируем проект в другие поселения Тобольского района", - отметил Леонид Митрюшкин.

Он добавил, что в декабре 2024 года после реновации открыли клуб в д. Загваздиной. В 2025 году введут в эксплуатацию ещё два объекта.