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Досуговое пространство на 49 мест строят в Тобольском районе

Общество, 16:38 14 марта 2025

из Telegram-канала главы Тобольского района | Фото: из Telegram-канала главы Тобольского района

Малое досуговое пространство купольного типа на 49 посадочных мест строят в с. Кутарбитка Тобольского района. Шатёр можно будет использовать круглогодично. Об этом в своих аккаунтах в соцсетях рассказал глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

Монтаж завершили, оборудование установили. Сейчас идёт процедура оформления и подключения площадки к электрическим сетям. "Если такая форма культурно-досугового объекта будет востребована жителями сёл, тиражируем проект в другие поселения Тобольского района", - отметил Леонид Митрюшкин.

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Он добавил, что в декабре 2024 года после реновации открыли клуб в д. Загваздиной. В 2025 году введут в эксплуатацию ещё два объекта.

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# досуг , Леонид Митрюшкин , Тобольск

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