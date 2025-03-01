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Артем Жога поручил провести инвентаризацию гидротехнических сооружений в УФО

Общество, 16:27 14 марта 2025

ИА "Тюменская линия"

Всем регионам Уральского федерального округа необходимо провести тщательную инвентаризацию и оценку надежности всех имеющихся гидротехнических сооружений, при активном участии Уральского и Северо-Уральского управлений Ростехнадзора. Об этом заявил полномочный представитель президента России Артём Жога, который провел совещание с руководством регионов УФО, посвящённое подготовке к весенним паводкам и пожароопасному периоду.

Полпред напомнил, что в апреле 2024 года был существенно увеличен сброс вод с трех водохранилищ в соседнем Казахстане. Это привело к стремительному повышению уровня воды в реках Ишим, Иртыш, Тобол и Уй, были затоплены жилые дома, приусадебные участки и объекты инфраструктуры на территории Уральского федерального округа. Всего с начала паводкоопасного периода в 59 муниципальных образованиях были затоплены более 4 тыс. жилых домов и 5 тыс. дачных жилых домов.

"С учетом имеющейся информации о заполнении в Казахстане трёх водохранилищ, необходимо выстроить эффективное взаимодействие с казахстанскими коллегами по вопросам регулирования объёмов сброса воды из водохранилищ. Прошу держать меня в курсе этой работы и доложить по её результатам", – обратился к участникам совещания полпред.

фото пресс-службы полпреда президента в УФО

Кроме того, на совещании была подчеркнута необходимость быть готовыми к самым негативным сценариям по природным пожарам. В 2023 году значительно снизился ущерб от лесных пожаров, который составил 900 млн рублей, что на 4 млрд рублей меньше чем в прошедшем. Это большое достижение. Но, как показал анализ ситуации, противопожарная защита населенных пунктов часто не соответствует действующим нормативам. Допускались просчёты на этапе прогнозирования и подготовки сводных планов тушения лесных пожаров. Расчёт сил и средств, проводился исходя из оптимистичных прогнозов, количество планируемых к использованию сил и средств не соответствовало реальному.

Не всегда своевременно выполнялось противопожарное обустройство лесов, в том числе арендаторами лесных участков. Взаимодействие между звеньями РС ЧС в ходе противодействия стихии оказывало недостаточным. "Необходимо учесть все недочеты и не допустить осложнения ситуации на территории федерального округа в 2025 году", – подчеркнул Артем Жога.

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# Артем Жога , паводок

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