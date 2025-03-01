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Интерактивную карту района "Тюменская слобода" презентовал студент аграрного университета

Общество, 09:08 15 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Интерактивную карту района "Тюменская слобода" представил четверокурсник направления "Землеустройство и кадастры" Дмитрий Валь во время LX международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых "Аграрная наука в контексте времени" в ГАУ Северного Зауралья, сообщает пресс-служба вуза.

"В своем исследовании мы показываем, насколько хорошо развита инфраструктура в данном районе. Она будет полезна покупателям недвижимости, риелторам, агентствам по продаже жилья и оценщикам, так как можно воочию увидеть, как обстоят дела с озеленением, наличием детских садов, школ, поликлиник, парковочных мест и другого. Зарабатывать с помощью карты можно рекламой и подпиской на нее", - рассказал Дмитрий.

Студентка четвёртого курса направления "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции" Александра Наздеркина стажировалась в Ишимской пивоваренной компании и решила, что было бы замечательно изготовить пенный напиток, добавив туда цедру апельсина и кориандр.

"Напиток с нотками цитруса будет особенно актуален в летний период, так как он освежает, - отмечает студентка. - Вместе с технологами предприятия мы разработали рецепт, выпустили пробную партию и считаем, что производство такого пива будет пользоваться спросом. Дело осталось за решением руководства компании".

Ректор университета Елена Бойко высоко оценила уровень научных работ студентов и аспирантов: "Конференция продемонстрировала не только вашу подготовку, но и способность к инновационному мышлению, стремление применить полученные знания на практике, решать реальные проблемы агропромышленного комплекса. Благодарю вас и ваших научных руководителей за проделанную работу!"

Лучшие работы будут рекомендованы к участию во II этапе Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений Минсельхоза России в 2025 году.

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