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Тобольские хирурги внедрили новый вид операции при аденоме простаты

Общество, 08:33 15 марта 2025

Сергей Елесин, ИА"Тюменская линия"

Новый вид операции при аденоме простаты внедрили хирурги Областной больницы № 3 Тобольска во время операции 80-летнему пациенту. Он экстренно поступил в больницу с массивным кровотечением в мочевой пузырь.

Кровопотеря была существенной — потребовалось переливание крови. Открытая операция нежелательна из-за возраста и сопутствующих заболеваний пациента. Выход нашли рентгенэндоваскулярные хирурги Андрей Прохорихин и Артём Рожков. Они выполнили эмболизацию сосуда простаты через прокол в бедренной артерии, сообщает пресс-служба медучреждения.

Сложность процедуры заключалась в том, что сосуды пациента были выражено изменены: извиты, стенозированы и кальцинированы. Требовался точный и быстрый доступ к источнику кровотечения.

"Перед операцией мы детально разобрали тактику вмешательства, подготовили специнструменты и модификации катетеров. Это позволило нам с первого раза дойти до целевого сосуда и ввести эмболизат – клей, который сразу остановил кровотечение. Благодаря слаженной работе нашей команды удалось избежать открытой операции и спасти пациента", - рассказал эндоваскулярный хирург Андрей Прохорихин.

Результатом вмешательства стала полная остановка кровотечения. Сразу после процедуры состояние мужчины стабилизировалось, и через несколько дней он выписался.

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