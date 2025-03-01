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Вопросы взаимодействия со сверстниками и родителями беспокоят тюменских школьников

Общество, 13:29 15 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменских школьников беспокоят вопросы взаимодействия со сверстниками и родителями. Помощь в этом им оказывают сотрудники Детского телефона доверия.

"Много вопросов о взаимодействии со сверстниками, друзьями, братьями, сестрами и родителями. Бывает, что дети просят помочь не себе, а близким. Говорят: "Я не смогу адекватно и профессионально до них "достучаться", но если бы поговорили вы, было бы очень здорово". Иногда просто передают телефон маме или папе. Но вообще делать так не очень корректно, потому что родитель может быть не готов к подобной беседе. В этих ситуациях мы говорим: "Если взрослый рядом и сейчас готов разговаривать – тогда, пожалуйста, а если нет – просто передай ему наш номер телефона, он позвонит, когда посчитает нужным". Зачастую и сами родители делают так – просят консультанта прямо сейчас поговорить с ребенком и сказать, как он должен себя вести, или разъяснить, какое наказание его ждет за тот или иной проступок", – рассказала специалист.

Позвонить на детский телефон доверия можно по номеру 8-800-2000-122 с любого стационарного или мобильного аппарата или по короткому номеру 124 только с мобильного телефона. Это бесплатная анонимная служба, созданная по инициативе Фонда поддержки детей, пишет "Тюменская область сегодня"

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