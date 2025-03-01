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В Тюменской области появился еще один многофункциональный семейный центр

Общество, 21:07 14 марта 2025

АУ "КЦСОН Уватского района"

Многофункциональный семейный центр открыли в Уватском районе. Это десятое подобное учреждение в Тюменской области.

Как сообщает инфоцентр регионального правительства, учреждение начало работать в Увате на базе Комплексного центра социального обслуживания населения (ул. Советская, 7). Состоялось подписание социального контракта с одним из жителей Уватского района. В торжественной обстановке начальник МУСЗН (Уватский, Вагайский районы) Оксана Золотавина вручила удостоверения многодетным семьям Уватского района.

Глава Уватского района Вячеслав Елизаров вручил почётную грамоту социальному работнику Татьяне Лыткиной.

АУ "КЦСОН Уватского района" АУ "КЦСОН Уватского района" ﻿

В семейном МФЦ можно не только оформить необходимые документы, но и получить индивидуальную помощь социальных работников, психологов. Будут проводиться групповые мероприятия.

Директор центра социального обслуживания населения Наталья Слинкина провела для гостей экскурсию: показала отделение первичного приема, игровую зону для детей, залы групповых и индивидуальных занятий, консультационный кабинет.

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