В Тюменской области появился еще один многофункциональный семейный центр

АУ "КЦСОН Уватского района" АУ "КЦСОН Уватского района"

Многофункциональный семейный центр открыли в Уватском районе. Это десятое подобное учреждение в Тюменской области.

Как сообщает инфоцентр регионального правительства, учреждение начало работать в Увате на базе Комплексного центра социального обслуживания населения (ул. Советская, 7). Состоялось подписание социального контракта с одним из жителей Уватского района. В торжественной обстановке начальник МУСЗН (Уватский, Вагайский районы) Оксана Золотавина вручила удостоверения многодетным семьям Уватского района.

Глава Уватского района Вячеслав Елизаров вручил почётную грамоту социальному работнику Татьяне Лыткиной.

В семейном МФЦ можно не только оформить необходимые документы, но и получить индивидуальную помощь социальных работников, психологов. Будут проводиться групповые мероприятия.

Директор центра социального обслуживания населения Наталья Слинкина провела для гостей экскурсию: показала отделение первичного приема, игровую зону для детей, залы групповых и индивидуальных занятий, консультационный кабинет.