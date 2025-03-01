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Елена Хаммад: при правильном подходе пост может выполнять терапевтическую функцию

Общество, 18:23 16 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

При правильном подходе пост может выполнять терапевтическую функцию. К положительным последствиям гастрономического воздержания относятся разгрузка желудочно-кишечного тракта, снижение холестерина и веса, что достигается благодаря исключению животных жиров.

А это, в свою очередь, уменьшает нагрузку на печень, поджелудочную железу и кишечник. Об этом заявила доктор медицинских наук, заведующая терапевтическим отделением № 2 Лечебно-реабилитационного центра Минздрава России Екатерина Хаммад.

С началом Великого поста меняется режим питания, что может значительно повлиять на обмен веществ, пищеварение и общее состояние организма. В этот период традиционно исключаются мясо, птица, молочные продукты, яйца, а иногда и рыба, растительное масло и горячая пища. Основу рациона составляют злаки, овощи, фрукты, орехи, бобовые, грибы и морская капуста, а также небольшое количество растительных масел.

Увеличение потребления клетчатки и воды улучшает работу кишечника и способствует выведению токсинов. Снижение потребления насыщенных жиров и увеличение антиоксидантов, содержащихся в овощах и фруктах, оказывают противовоспалительное действие. Умеренное ограничение калорий активирует аутофагию — механизм самоочищения клеток, замедляющий процесс старения.

Тем не менее, соблюдение поста может сопровождаться определенными рисками. Хаммад напомнила о необходимости внимательно следить за своим самочувствием, так как отказ от молочных продуктов и замена животного белка на растительный могут привести к дефициту белка, железа, витамина B12 и кальция. Кроме того, чрезмерное употребление углеводов, содержащихся в кашах, хлебе и фруктах, может вызвать скачки глюкозы, что особенно важно учитывать людям с сахарным диабетом, пишет tmn.aif.ru.

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# Великий пост , здоровый образ жизни

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