На счету тюменских спортсменов еще одна медаль по лыжным гонкам в Сыктывкаре

| Фото: flgr.ru | Фото: flgr.ru

Лыжник из Тюменской области Алексей Червоткин завоевал бронзу в индивидуальной гонке на 5/10 км классическим стилем седьмого этапа ФосАгро кубок России 2025 г. Об этом сообщает региональное правительство.

В заключительный день спортсмены состязались в индивидуальной гонке классическим стилем.

Как сообщает Федерация лыжных гонок России, первое место у Савелия Коростелева (Республика Татарстан), второе у его земляка Сергея Ардашева. Тюменец Алексей Червоткин замкнул тройку лидеров.