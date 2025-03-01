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На счету тюменских спортсменов еще одна медаль по лыжным гонкам в Сыктывкаре

Спорт, 19:12 17 марта 2025

flgr.ru | Фото: flgr.ru

Лыжник из Тюменской области Алексей Червоткин завоевал бронзу в индивидуальной гонке на 5/10 км классическим стилем седьмого этапа ФосАгро кубок России 2025 г. Об этом сообщает региональное правительство.

В заключительный день спортсмены состязались в индивидуальной гонке классическим стилем.

Как сообщает Федерация лыжных гонок России, первое место у Савелия Коростелева (Республика Татарстан), второе у его земляка Сергея Ардашева. Тюменец Алексей Червоткин замкнул тройку лидеров.

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