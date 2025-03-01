  • 18 марта 202518.03.2025вторник
  • USD84,3059
    EUR90,8443
  • В Тюмени 1..3 С 2 м/с ветер западный

19 марта - события дня

Общество, 17:54 18 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по социальному развитию. 18+

В Тюмени в 10 часов в Тюменском государственном университете (ул. Республики, 9) начнется торжественное открытие "Вахты Героев". 12+

В Тюмени в 11 часов в Выставочном центре (ул. Севастопольская, 12) начнется работа VI Градостроительного форума Тюменской области. 18+

В Тюмени в 14 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету. 18+

В Тюмени в 14 часов в Строительном институте ТИУ (ул. Луначарского, 2) начнется I Всероссийская конференция по модульному строительству и быстровозводимым конструкциям. 18+

В Тюмени в 15 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция, посвященная проведению Всероссийской ярмарки трудоустройства. Прямая трансляция будет организована на сайте ИА "Тюменская линия". 18+

В Тюмени в 16 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1, большой зал) начнется "Битва экспертов". 12+

Интересное в этот день:

1697 — началось "Великое посольство" Петра I — первый в истории визит русского царя в Европу.

1898 — Государственный Русский музей принял первых посетителей.

1899 — открывается первая в России и Петербурге станция "скорой помощи".

1922 — в Москве на улице Шаболовка завершено строительство самой высокой в стране 160-метровой Шуховской башни.

1953 — впервые по телевидению была показана церемония вручения "Оскаров".

1989 — первый прототип единственного в мире серийного летательного аппарата с поворотными роторами — многоцелевого V-22 "Оспрей" впервые поднялся в воздух и перешёл от вертикального полета к горизонтальному.

2006 — в тоннель Московского метрополитена между станциями "Войковская" и "Сокол" провалилась бетонная свая и повредила один из вагонов проезжавшего поезда.

2008 — Запуск в МГУ им. Ломоносова самого мощного в России суперкомпьютера "СКИФ МГУ".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:27 18.03.2025В Тюменскогом драмтеатре заменят кресла и осветительное оборудование
18:16 18.03.2025Тюменские ученые выяснили, что выпас оленей снижает содержание углерода в почве Арктики
18:05 18.03.2025На тюменских дорогах увеличат количество комплексов фотовидеофиксации
17:54 18.03.202519 марта - события дня

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора