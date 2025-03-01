19 марта - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по социальному развитию. 18+

В Тюмени в 10 часов в Тюменском государственном университете (ул. Республики, 9) начнется торжественное открытие "Вахты Героев". 12+

В Тюмени в 11 часов в Выставочном центре (ул. Севастопольская, 12) начнется работа VI Градостроительного форума Тюменской области. 18+

В Тюмени в 14 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету. 18+

В Тюмени в 14 часов в Строительном институте ТИУ (ул. Луначарского, 2) начнется I Всероссийская конференция по модульному строительству и быстровозводимым конструкциям. 18+

В Тюмени в 15 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция, посвященная проведению Всероссийской ярмарки трудоустройства. Прямая трансляция будет организована на сайте ИА "Тюменская линия". 18+

В Тюмени в 16 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1, большой зал) начнется "Битва экспертов". 12+

Интересное в этот день:

1697 — началось "Великое посольство" Петра I — первый в истории визит русского царя в Европу.

1898 — Государственный Русский музей принял первых посетителей.

1899 — открывается первая в России и Петербурге станция "скорой помощи".

1922 — в Москве на улице Шаболовка завершено строительство самой высокой в стране 160-метровой Шуховской башни.

1953 — впервые по телевидению была показана церемония вручения "Оскаров".

1989 — первый прототип единственного в мире серийного летательного аппарата с поворотными роторами — многоцелевого V-22 "Оспрей" впервые поднялся в воздух и перешёл от вертикального полета к горизонтальному.

2006 — в тоннель Московского метрополитена между станциями "Войковская" и "Сокол" провалилась бетонная свая и повредила один из вагонов проезжавшего поезда.

2008 — Запуск в МГУ им. Ломоносова самого мощного в России суперкомпьютера "СКИФ МГУ".