Тюменец Вячеслав Малеев завоевал серебро чемпионата России по биатлону
Серебряную медаль чемпионата России по биатлону завоевал в масс-старте чемпионата России по биатлону тюменский спортсмен Вячеслав Малеев. Соревнования проходят 19 марта в Увате.
"Для нашего спортсмена это первая личная медаль в сезоне. Вячеслав очень уверенно провел гонку и до последних метров претендовал на победу. Не хватило совсем чуть-чуть", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Глава региона поздравил спортсмена и тренерский штаб с наградой.