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Тюменец Вячеслав Малеев завоевал серебро чемпионата России по биатлону

Спорт, 14:40 19 марта 2025

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Серебряную медаль чемпионата России по биатлону завоевал в масс-старте чемпионата России по биатлону тюменский спортсмен Вячеслав Малеев. Соревнования проходят 19 марта в Увате.

"Для нашего спортсмена это первая личная медаль в сезоне. Вячеслав очень уверенно провел гонку и до последних метров претендовал на победу. Не хватило совсем чуть-чуть", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Глава региона поздравил спортсмена и тренерский штаб с наградой.

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