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Тюменские 10-классники примут участие в проекте "Поезд Памяти"

Общество, 08:14 21 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские 10-классники могут поучаствовать в культурно-образовательном проекте "Поезд Памяти", который пройдет с 20 июня по 5 июля. В это время запланированы памятно-мемориальные и культурно-просветительские мероприятия на тему о Великой Отечественной войне, сообщает региональное отделение "Движения первых".

Участникам конкурсного отбора необходимо будет выполнить три задания: заполнить анкету, снять видео о сохранении исторической памяти и написать эссе "Герой моей малой родины". Подача заявок и ответов на задания продлится до 17 апреля.

Более подробная информация представлена на официальном сайте.

Возрастное ограничение: 12+

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# Великая Отечественная война , Движение первых , школьники

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