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37,5 тысяч жителей Тюменской области должны задекларировать свои доходы за 2024 год

Экономика, 16:01 22 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

37,5 тыс. жителей Тюменской области должны задекларировать свои доходы за 2024 год. Кампания началась в январе, за это время обязанность выполнили 17 % налогоплательщиков.

Как сообщили корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в управлении ФНС России по Тюменской области, основное количество декларантов – жители региона, которые получили доход от продажи имущества.

"Общая сумма налога к доплате в бюджет по декларациям, поступившим в текущем году, составила 441,3 миллион рублей, что в 2,3 раза выше показателя прошлого года", - уточнили в ведомстве.

Отметим, представить декларацию по форме 3-НДФЛ необходимо, прежде всего, налогоплательщикам, которые в 2024 году продали недвижимость либо транспортные средства, которыми владели менее минимального срока владения и доход от продажи превысил установленные Налоговым кодексом Российской Федерации размеры вычетов - 1 млн рублей либо 250 тыс. рублей в зависимости от вида имущества.

Кроме того, отчитаться должны жители региона, которые получили ценные подарки не от родственников, либо выигравшие в лотерею, арендодатели, получатели доходов от зарубежных источников.

Задекларировать полученные доходы обязаны предприниматели, использующие общую систему налогообложения, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся частной практикой.

Отчитаться о полученных доходах за 2024 г. необходимо до 30 апреля, а уплатить налог, исчисленный по декларации, следует до 15 июля 2025 г.

Оксана Корнеенкова

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# налоги , НДФЛ

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