Роман Чуйко: Тюменская область накопила бесценный опыт по прохождению паводка в 2024 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Опыт, наработанный Тюменской областью во время паводка прошлого года, будет учтен в 2025 году. Самым эффективным методом стало личное участие губернатора региона Александра Моора и глав муниципальных образований.

Благодаря их присутствию принимались оперативные решения, сказал депутат Тюменской облдумы Роман Чуйко, комментируя итоги 37-го заседания областной думы 20 марта.

"Важно и оперативное информирование, чтобы не допустить паники. В 2024 году были созданы колл-центры, специальные геопортал, где публиковали всю актуальную и достоверную информацию о реальном положении дел во время паводка. Огромное количество работы было проделано по выстраиванию координации волонтерского корпуса, деятельности пунктов временного размещения. Вывели домашних животных, чтобы люди могли временно передать их в муниципальные приюты. Предприятия, организации помогали отстаивать населенные пункты и федеральную трассу. В этом году нужно использовать те же технологии, коммуникации", - считает он.

Добавим, что гидрологическую обстановку в регионе будет отслеживать специальная российско-казахстанская рабочая группа по взаимодействию. Кроме того, уже создан резерв материальных ресурсов с учетом рисков, характерных для региона. Подготовлено 402 пункта временного размещения общей вместимостью более 85 тыс. человек. Проведена подготовка к оповещению и информированию населения, попадающего в зону возможного подтопления.

Виктория Макарова